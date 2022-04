3. Liga: 1. FC Kaiserslautern – 1. FC Saarbrücken, 3:1 (1:0)

Daniel Hanslik brachte das Heimteam in der 17. Minute in Front. Kurz vor der Pause stellte der Schiedsrichter noch Kevin Kraus von FCK mit glatt Rot vom Platz (45.). Im ersten Durchgang hatte Lautern etwas mehr Zug zum Tor und ging mit einem knappen Vorsprung in die Kabine. Der 1. FC Saarbrücken glich nur wenig später aus (48.), sodass es fortan 1:1 stand. Für das zweite Tor von FCK war Terrence Anthony Boyd verantwortlich, der in der 57. Minute das 2:1 besorgte. In der 65. Minute brachte Lautern das Netz zum Zappeln. Ein starker Auftritt ermöglichte dem 1. FC Kaiserslautern am Sonntag trotz Unterzahl einen 3:1-Erfolg gegen Saarbrücken.