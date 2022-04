3. Liga: Kaiserslautern setzt sich gegen den 1. FC Saarbrücken durch

Der 1. FC Kaiserslautern marschiert mit großen Schritten Richtung Aufstieg. Am 33. Spieltag der 3. Liga setzten sich die Roten Teufel in einem brisanten Derby mit 3:1 gegen den 1. FC Saarbrücken durch. (DATEN: Die Tabelle der 3.Liga)

Nachdem die Hausherren in der 17. Minute durch Daniel Hanslik in Führung gingen, trat Kevin Kraus seinem Gegenspieler Robin Scheu in der 45. Minute nach einem Zweikampf in die Magengrube. Schiedsrichter Benjamin Brand stellte den Lautern-Verteidiger schließlich berechtigterweise vom Platz.