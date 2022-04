2. Liga: Schalke feiert Tor-Festival, Bremen nur Remis

Schalke 04 stürmt eindrucksvoll Richtung Bundesliga, Werder Bremen folgt in Trippelschritten: Während die Königsblauen am Osterfest der Topspiele spektakulär mit 5:2 (3:2) bei Darmstadt 98 gewannen und die Tabellenführung in der 2. Liga festigten, kamen die Hanseaten am Sonntag nur zu einem 1:1 (0:1) gegen den 1. FC Nürnberg. Die Bremer (54 Punkte) liegen mit zwei Zählern Rückstand auf Schalke auf Platz zwei.