2. Liga: SV Werder Bremen – 1. FC Nürnberg, 1:1 (0:1)

Nikola Dovedan brachte sein Team in der 23. Minute nach vorn. Bremen glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Unparteiische beide Teams mit der knappen Führung für den Club in die Kabinen. In der 63. Minute erzielte die Heimmannschaft den Ausgleich. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich Bremen und der 1. FC Nürnberg die Punkte teilten.