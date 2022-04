2. Liga: FC Ingolstadt 04 – SC Paderborn 07, 0:1 (0:0)

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Ingolstadt und Paderborn ohne Torerfolg in die Kabinen. Florent Muslija brach für den SC Paderborn 07 den Bann und markierte in der 69. Minute die Führung. Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen dem Gast und dem FC Ingolstadt 04 aus.

Der FCI steht mit 19 Punkten am Ende einer schweren Saison auf einem Abstiegsplatz. Insbesondere an vorderster Front liegt beim Gastgeber das Problem. Erst 26 Treffer markierte Ingolstadt – kein Team der 2. Liga ist schlechter. Nun musste sich der FC Ingolstadt 04 schon 19-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und sieben Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. In den letzten Partien hatte der FCI kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.