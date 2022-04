3. Liga: SC Verl – 1. FC Magdeburg, 4:5 (1:2)

Im Spiel von Verl gegen Magdeburg gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 5:4 zugunsten des Tabellenführers. Der SC Verl erlitt gegen den 1. FC Magdeburg erwartungsgemäß eine Niederlage. Das Hinspiel hatte Magdeburg durch ein 2:0 für sich entschieden.

Gleich zu Spielbeginn sorgte Cyrill Elija Akono mit seinem Treffer nach Vorarbeit von Ron Berlinski für eine frühe Führung von Verl (6.). Das 1:1 des 1. FC Magdeburg bejubelte Jan-Luca Schuler (18.). Nach Vorlage von Baris-Fahri Atik ließ Tobias Müller den zweiten Treffer der Gäste folgen (32.). Zur Pause war Magdeburg im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung. Amara Condé war nach Vorlage von Atik dafür verantwortlich, dass der 1. FC Magdeburg zum dritten Mal im Match jubelte (51.). Berlinski ließ sich in der 56. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:3 für den SC Verl. Verl brachte das Netz in Minute 58 für den Ausgleich zum Zappeln. Das 4:3 des 1. FC Magdeburg stellte Raphael Obermair sicher (61.). Den Freudenjubel von Magdeburg machte Berlinski zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (64.). Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als der 1. FC Magdeburg noch einen Treffer parat hatte (88.). Nachdem Verl zunächst völlig von der Rolle gewesen war, zog er sich am Ende zumindest noch achtbar aus der Affäre. Zu einem Punktgewinn reichte es jedoch nicht mehr.