Bundesliga heute live: Union Berlin - Eintracht Frankfurt im TV, Stream, Ticker

"Zutiefst entschuldigen": Glasner bittet Xavi und Co. um Verzeihung

Eintracht Frankfurt kommt mit ganz breiter Brust nach Berlin. Nach dem Sieg beim FC Barcelona soll nun auch bei Union ein Erfolg her.

Um auch in der nächsten Saison wieder in Europa für Furore sorgen zu können, muss mindestens eines von zwei Szenarien erfüllt werden. Entweder man gewinnt die Europa League und kommt dadurch sogar in die Champions League - oder man holt im Endspurt der Bundesliga noch ordentlich auf.