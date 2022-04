Anzeige

"Ich bin beeindruckt": Tuchel lobt Werner - Forderung an Lukaku Tuchel von Werner „beeindruckt“

Debatte um Spielplan: Tuchel springt Klopp zur Seite

Thomas Tuchel spricht vor dem FA-Cup-Halbfinale Klartext zur Situation von Timo Werner und Romelu Lukaku.

Timo Werner ist beim FC Chelsea im Aufwind – das sieht auch sein Trainer Thomas Tuchel so.

„Jetzt macht er es mir schwer, ihn draußen zu lassen. Ich bin beeindruckt, er war in den letzten beiden Spielen sehr, sehr gut“, sagte Tuchel vor dem FA-Cup-Halbfinale der Blues gegen Crystal Palace (ab 17.30 Uhr im LIVETICKER). „Das waren zwei Spiele, in denen er viel besser war als in jedem anderen Spiel, und er hat gezeigt, wozu er fähig ist.“ (NEWS: Alles zum FA-Cup)

Zwar entscheiden die Trainer über die Aufstellung, doch „letztendlich sorgen die Spieler dafür, dass man sie nicht außen vor lässt.“

Das fordert Tuchel von Werner

Vor allem für Stürmer „können sich die Dinge innerhalb von Minuten und Augenblicken ändern, ganze Karrieren können auf den Kopf gestellt werden und in jede Richtung gehen.“ (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Werner habe die Chance, „die Dinge zu seinen Gunsten zu wenden“, ob in der Startelf oder als Joker: „Das hat er in den letzten beiden Spielen getan, und das ist es, was wir von ihm wollen. Das ist es, was er zeigen muss, und dann sorgt er dafür, dass er spielt.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

„Was Timo getan hat, muss Lukaku auch tun“

Daher solle sich auch Sturm-Kollege Romelu Lukaku Werner als Vorbild nehmen. „Was Timo getan hat, ist genau das, was er (Lukaku, Anm. d. Red.) tun muss: abwarten, geduldig sein, hart arbeiten und die Mannschaft in den Vordergrund stellen, bereit sein, der Mannschaft zu helfen.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan FA-Cup)

Denn als Angreifer „kann man innerhalb von Sekunden helfen.“ Lukaku stand in den vergangenen zwei Monaten nur zwei Mal in der Startelf. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)