Schwimm-WM: Florian Wellbrock dabei - Ehefrau Sarah nicht

Mit Olympiasieger Florian Wellbrock, aber ohne dessen Ehefrau Sarah reist das elfköpfige Team des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) zu den Weltmeisterschaften in Budapest (18. bis 25. Juni). Dies gab der DSV am Ostersonntag bekannt. „Bei mir steht in diesem Jahr die Vollendung meines Jura-Studiums mit dem Staatsexamen im Fokus“, sagte die 27-jährige Sarah Wellbrock. Nach den Prüfungen soll der Fokus dann wieder auf den Sport und Paris 2024 gerichtet werden.