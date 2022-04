Anzeige

Bayern-Boss Oliver Kahn im Doppelpass über Lewandowski und Haaland Kahn spricht über Lewy-Zukunft

Kahn erklärt: Deshalb hakt die Lewandowski-Verlängerung

SPORT1

Bayern-Boss Oliver Kahn bezieht im STAHLWERK Doppelpass Stellung zu den drängendsten Fragen beim FC Bayern . Die wichtigsten Aussagen im Überblick.

Es herrscht Unruhe beim FC Bayern. Seit dem überraschenden Aus in der Champions League gegen den FC Villarreal wird rund um den deutschen Rekordmeister über alles und jeden diskutiert.

Ein Name, der immer wieder genannt wird: Oliver Kahn. Ist der ehemalige „Titan“ in seiner Funktion als Vorstandsvorsitzender zu leise? Muss er gemeinsam mit Hasan Salihamidzic jetzt dringend einen Umbruch im Kader einleiten, warum wurde noch nicht mit Robert Lewandowski verlängert? (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Anzeige

Am Ostersonntag war Kahn im STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1 zu Gast und lieferte Antworten zu den wichtigsten Fragen.

Oliver Kahn über...

...über das Spiel gegen den BVB: „Wir alle haben mitbekommen, was im Fußball passieren kann und möglich ist. Wir haben am Dienstag gesehen, wie grausam Fußball sein kann. Wir sind noch nicht Deutscher Meister. Daher haben wir heute ein extrem wichtiges Spiel in Bielefeld. Dann schauen wir, wie die Ausgangssituation ist, wenn wir gegen Dortmund spielen.“

... über Erling Haaland: „Es wird ja oft vom Haaland-Paket gesprochen. Matthias Sammer hat das gar nicht so schlecht ausgedrückt, als er sagte, da wird einem ein bisschen schwindlig. Das sind Bereiche, das ist sehr weit weg von dem, was wir uns vorstellen. Wir würden unserem Job nicht gerecht werden, wenn wir uns mit einem jungen Stürmer nicht beschäftigen würden. Natürlich ist er ein ganz exzellenter Stürmer und für die Zukunft ein hochinteressanter Spieler. Das sind finanzielle Dimensionen, die sind außerhalb unserer Vorstellungen.“

... über die Situation bei den Bayern: „Ich wüsste nicht, wo ich etwas schöngefärbt habe. Ich bin der erste, den es immer noch richtig ankotzt, dass wir gegen Villarreal ausgeschieden sind. Ich weiß aber auch, dass es in diesem Geschäft relativ wenig Sinn macht, sich da in ein Jammertal zu begeben und alles zu beklagen. Ich bin in der Verantwortung und muss sofort in so einem Moment nach vorne schauen und alles aufrichten. Einlullen lassen wir uns schon gar nicht. Natürlich ist die Mannschaft enttäuscht, das sieht man nach so einem Spiel auch im Training. Natürlich zieht sich das über die nächsten Tage hin. Aber wir haben jetzt in Bielefeld ein extrem wichtiges Spiel für die Meisterschaft. Und es ist mein Job, daran zu denken. Natürlich war ich auch zutiefst enttäuscht. Manchmal muss man sehr schnell diese Trotzreaktion zeigen.“

... über Robert Lewandowski: „Stand heute hat Robert bei uns einen Vertrag für die nächste Saison. Wir sind im Austausch mit Robert und wollen, dass er möglichst lange beim FC Bayern bleibt. Scheinbar glauben dann einige, es sei bei solchen Gesprächen und Vertragsverhandlungen wie beim Online-Managerspiel, wo ich irgendwo draufklicke und er dann seinen Vertrag verlängert hat. Man muss auch die Situation der Spieler sehen. Spieler, die bei diesem Klub seit vielen Jahren Top-Leistungen bringen, überragend sind. Robert bei uns Weltfußballer geworden. Robert ist ein Spieler, der das Potenzial hat, jedes Jahr 30,40 Tore zu schaffen. Natürlich kommen solche Spieler irgendwann mal auf den Gedanken: Ich habe hier alles erreicht und alles gewonnen. Dann braucht es Zeit, ihn zu überzeugen, hier zu bleiben.

Anzeige

Schauen wir uns die Beispiele an, von Spielern, die den Verein gewechselt haben. Mit was identifizieren wir denn Ronaldo? Für seine Zeit bei Real Madrid. Für was identifizieren wir Messi? Für seine Zeit bei Barcelona. Das ist bei Robert ganz genauso. Und ganz nebenbei geht es bei solchen Gesprächen auch um finanzielle Dinge. Wir alle wissen, dass wir zwei ganz schwierige Jahre hinter uns haben. Da muss man sich als Verein Gedanken machen, wie man das alles in der jetzigen Situation noch hinbekommt. Denn auch der FC Bayern hat unter diesen letzten zwei Jahren gelitten.“

„Wann der FC Bayern Vertragsgespräche führt, entscheiden wir. Wir wissen ganz genau, was wir diesem Spieler zu verdanken haben. Da geht es auch darum, einen respektvollen Austausch mit dem Spieler zu haben. Da lassen wir uns von keinem unter Druck setzen. Bei Müller bin ich sehr zuversichtlich, dass wir auch kurzfristig da etwas zu sagen können. Auch bei Manuel sind wir in einem sehr guten Austausch. Unter Druck setzen lassen wir uns ganz bestimmt nicht, was diese zentralen wichtigen Entscheidungen anbelangt.“

Kahn legt sich mit Reportern an: "Wo kommt denn das jetzt wieder her?!"

... ob die Diskussionen um Lewandowski störend ist: „Das sehe ich überhaupt nicht. Das gab es beim FC Bayern München schon immer. So eine Diskussion kann ja auch ein bisschen Reibung in der Mannschaft erzeugen, die ja gar nicht so schlecht sein muss. Ein bisschen Kabbelei und Unruhe ist für das Betriebsklima gar nicht so schlecht. Aber die Spieler sind viel zu professionell, um sich davon beeindrucken zu lassen. Damit kommen die Spieler problemlos zurecht.“

... über Serge Gnabry: „Wir sind im Austausch. Serge weiß, was wir als Verein von ihm verlangen, auch leistungsmäßig. Er ist in einem Prozess des Nachdenkens. Sobald die Dinge klarer werden, werden wir es vermelden.“

... über Gespräche mit Trainer Julian Nagelsmann: „Es ist für mich extrem wichtig, sich mit Hasan und dem Trainer immer wieder zusammenzusetzen und zu diskutieren. Was ist die Meinung vom Trainer? Wie sieht er bestimmte Spieler? Mit welchen Spielern können wir uns verbessern? Das muss ein permanenter Austausch sein. Der Transfer- und Spielermarkt ist heute so schnell und beweglich. Heute macht man sich Gedanken und morgen kann die Situation schon wieder ganz anders sein. Es geht nicht anders, als dass wir ständig im Austausch sind. Natürlich sind Hasan und ich gemeinsam mit dem Aufsichtsrat, die dann entscheiden, welchen Spieler wir holen, in der Verantwortung. Dass der Trainer da miteinbezogen wird und mitspricht, versteht sich von selbst.“

Alles zur Bundesliga bei SPORT1: