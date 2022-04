DEL: Nürnberg verlängert mit Mebus

Die Nürnberg Ice Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben den Vertrag mit Führungsspieler Oliver Mebus verlängert. Wie der Klub am Ostersonntag mitteilte, unterschrieb der 29-Jährige einen neuen Einjahresvertrag mit der Option auf eine weitere Spielzeit. Mebus spielt seit 2016 für die Ice Tigers, die in der Viertelfinal-Qualifikation für die Play-offs an der Düsseldorfer EG scheiterten.