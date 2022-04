Darts: Right Said Fred statt Katy Perry? - Gerwyn Price will Einlaufsong wohl erneut ändern

Offenbar hat sich aber seine Meinung wieder geändert. Das deutete der Waliser zumindest in seiner Instagram-Story an. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)

Wechselt Price zu Right Said Fred?

So soll nächste Woche ‚I‘m Too Sexy‘ von Right Said Fred laufen und nicht mehr Katy Perry. Damit wäre er wieder etwas näher an seinem alten Walk-On-Song.