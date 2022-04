FC Bayern in der Krise: Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic gefordert

Kein Wunder: Was sich über weite Strecken der Saison mit deftigen Pleiten gegen Gladbach (0:5), Bochum (2:4) schon punktuell angekündigt hatte, gipfelte beim Viertelfinal-Aus gegen den spanischen Underdog in ein bitteres Ausscheiden.

Hamann: „Größtes Problem ist die Führungsschwäche“

In der Tat übte sich der frühere „Titan“ in seiner bisherigen Tätigkeit als Bayern-Chef bislang in Zurückhaltung. Kahn, der Karl-Heinz Rummenigge im Januar 2020 abgelöst hatte, stellte sich bislang wesentlich seltener der Öffentlichkeit als sein Vorgänger und vermied zumeist pointierte Aussagen. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Kahn verteidigt Bayern-Mannschaft

Matthäus: Kahn muss Klartext reden

Matthäus störte sich sehr an der Einordnung des Villarreal-Debakels: „Er kann nicht sagen, dass man mit der eigenen Leistung zufrieden ist und bei Villarreal die Taktik nicht gesehen hat … Wenn dies das Anspruchsdenken des FC Bayern ist, dann ist er in die falsche Richtung gerudert .“

Zu viele Flops auf Salihamidzic-Transferliste

Immerhin: Dass der Austausch mit Nagelsmann funktioniert, stellte der Trainer am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Bielefeld-Spiel klar. „Mit Oli Kahn hatte ich gestern am freien Tag ein langes Gespräch, als ich bei meiner Mama auf der Terrasse gesessen habe“, berichtete der FCB-Coach auf SPORT1 -Nachfrage.

Man habe über den Kader diskutiert, verriet der 34-Jährige: „Da habe ich meine Ideen angesprochen - was ich wie entscheiden würde und welchen Spieler ich vielleicht noch dazu holen würde. Er will auch ein Bild haben, wie der Trainer denkt. Deswegen war der Austausch da sehr gut.“

Ein permanenter Austausch findet vor allem aber mit Hasan Salihamidzic statt, der in Sachen Transfers und Vertragsverlängerungen Nagelsmanns Hauptansprechpartner ist. Der frühere Bayern-Profi sieht sich auch nach viereinhalb Jahren, in denen er als oberster Kaderplaner (zunächst als Sportdirektor) tätig ist, teilweise harter Kritik ausgesetzt.

CL-Pleite als Chance für einen Neuanfang

Dabei könnte das kapitale Ausscheiden in der Champions League auch die Chance für einen Neustart bieten. Schon in der Vergangenheit erfolgte nach schweren K.o.-Schlägen (Platz 4 2007, Zweiter in Bundesliga, Pokal und CL 2012) ein Gesundungsprozess, der die Bayern in den folgenden Jahren in neue Höhen hievte.