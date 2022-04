BBL: München vor Barcelona-Spielen mit Erfolgserlebnis

Auf die Bayern wartet international am kommenden Dienstag und Donnerstag in den Play-off-Viertelfinalspielen beim Hauptrundenprimus FC Barcelona eine harte Nuss. Spiel drei der Serie "best of five" findet am 27. April in München statt. In der vergangenen Saison waren die Bayern im Viertelfinale nach fünf Spielen knapp an Armani Mailand gescheitert.