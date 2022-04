Manchester City: Zack Steffen nach Mega-Bock am Pranger - auch Pep Guardiola bekommt Feuer

Guardiola nach Steffen Bock unter Beschuss

Dabei bekam aber nicht nur der US-Nationalkeeper, der in der Saison 2019/2020 an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen war, sein Fett weg, sondern auch Trainer Pep Guardiola. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan FA-Cup)

Für „Aarya Bhagwat“ zeigte sich durch Steffens Patzer ein ganz grundsätzliches Problem: „Die Keeper in Pokalspielen auszutauschen, ist einfach so dumm. Du spielst gegen das beste Team der Welt im Halbfinale und stellst einen Niemand wie Steffen auf, wenn du Ederson auf der Bank hast. Pep erntet leider, was er säht“.