2. Liga: Hamburger SV – Karlsruher SC, 3:0 (2:0)

Mit 0:3 verlor der KSC am vergangenen Samstag deutlich gegen Hamburg. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch der Hamburger SV wusste zu überraschen. Im Hinspiel hatte es keinen Sieger gegeben. Die Mannschaften hatten sich mit einem 1:1 voneinander getrennt.

Bakery Jatta bediente Robert Nesta Glatzel, der in der 22. Spielminute zum 1:0 einschoss. Keine 29 Minuten waren gespielt, da musste Daniel Gordon von Karlsruhe den Rasen verlassen: Der Referee zeigte ihm seine zweite Gelbe Karte. Mario Vuskovic erhöhte den Vorsprung des HSV nach 31 Minuten auf 2:0. Mit der Führung für das Heimteam ging es in die Kabine. Josha Vagnoman baute den Vorsprung von Hamburg in der 67. Minute aus. Letztlich fuhr der Hamburger SV einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.