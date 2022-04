NBA: Ohne Doncic - Dallas und Kleber verlieren zum Auftakt

Ohne den verletzten Topstar Luka Doncic haben Maxi Kleber und die Dallas Mavericks einen Fehlstart in die Playoffs der NBA hingelegt. ( Service: Ergebnisse der NBA )

In Spiel eins der „best of seven“-Serie gegen die Utah Jazz unterlagen die Texaner in eigener Halle 93:99. Die Aussichten, erstmals seit dem Titelgewinn 2010/11 die erste Playoff-Runde zu überstehen, werden damit nicht besser.