Köln fertigt Gladbach erneut ab - Modeste, Kainz und Ljubicic treffen

Der 1. FC Köln gewinnt auch das zweite Derby gegen Borussia Mönchengladbach. Die Geißböcke liefern in der Fremde einen bärenstarken ersten Durchgang ab.

Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart gewann verdient mit 3:1 (3:0) und triumphierte nach dem 4:1 in der Hinrunde erstmals seit 1989/90 in beiden Duellen mit dem Erzrivalen. Damals war noch Christoph Daum FC-Trainer - und Köln schloss die Saison als Vizemeister ab. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Von diesen Dimensionen ist der FC in dieser Saison zwar ein gutes Stück entfernt, mit nun 46 Punkten aber weiter klar auf Kurs. Anthony Modeste (5.) erzielte schon früh sein 16. Saisontor, und das erste seit knapp zwei Monaten. Florian Kainz (20.) und Dejan Ljubicic (34.) erhöhten für den FC, der die Fehler der Gladbacher Defensive eiskalt ausnutzte.

Gladbach nach Derby-Pleite konsterniert

Gladbachs Trainer Adi Hütter fügte hinzu: „Man muss sich heute bei den Zuschauern, bei den Fans entschuldigen für unsere Leistung. Wir wollten das ganz anders angehen. Wir wollten den Gegner unter Druck setzen, das ist uns in keiner Phase gelungen, deswegen ist das ein bitterer Tag für uns.“

Breel Embolo (85.) gelang das 1:3. Für die Borussia war das Spiel ein herber Dämpfer nach zuletzt zehn Punkten aus vier Spielen. Das Team von Hütter steckt mit 37 Zählern im grauen Mittelfeld der Tabelle. Zudem kassierte Gladbach zusammengenommen noch nie sieben Tore gegen Köln in einer Saison. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Modeste bringt Köln früh in Front

Baumgart hatte Donnerstag die Qualifikation fürs internationale Geschäft als Ziel für den Saisonendspurt ausgerufen - und die Mannschaft schien die forschen Töne ihres Trainers von Beginn an umsetzen zu wollen. „Wir kommen immer wieder gefährlich über die Flanken, das zeichnet uns aus“, meinte Kainz, der an allen drei Treffern beteiligt war.

Das 2:0 durch Kainz war die logische Folge. Gladbach wirkte überfordert und wurde zunächst nur durch Nationalspieler Hofmann (28.) gefährlich, der eher zufällig an den Ball kam und vorbeischoss. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Embolo-Treffer kommt zu spät

Der FC ließ es in der Folge langsamer angehen, behielt aber zu jedem Zeitpunkt die Kontrolle. Noch nie hatte Köln zuvor in der Bundesliga 3:0 zur Pause in Gladbach geführt, die Fohlen-Fans quittierten den düsteren Auftritt ihrer Mannschaft mit lauten Pfiffen.