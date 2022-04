Tennis: Zverev verpasst Finale in Monte Carlo - Tsitsipas sieht in zwei Sätzen

Während dieser am Sonntag gegen den spanischen Überraschungsmann Alejandro Davidovich Fokina - der in Runde zwei den serbischen Weltranglistenersten Novak Djokovic bezwang - um den erneuten Titelgewinn spielt, bleibt Monte Carlo das einzige Sandplatzmasters, das Zverev noch nicht gewonnen hat. In Madrid hat er zweimal, in Rom einmal triumphiert. In Monte Carlo stand Zverev erst zum zweiten Mal im Halbfinale.