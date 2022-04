Bochum: Nach Roter Karte - Reis klärt Schiris in Kabine auf

Trainer Thomas Reis vom Bundesligisten VfL Bochum hat nach seiner Roten Karte am Samstag im Punktspiel beim SC Freiburg (0:3) Aufklärungsarbeit bei den Unparteiischen betrieben.

„Ich bin in die Schiri-Kabine, um es zu klären. Es wurde im Spielbericht bemerkt. Ich muss jetzt abwarten, was passiert“, sagte der Coach.

Reis: „Habe niemanden beleidigt“

Reis war in der 69. Minute von Schiedsrichter Karsten Stegemann (Niederkassel) auf die Tribüne geschickt worden. In der Szene zuvor hatte VfL-Mittelfeldspieler Konstantinos Stafylidis nach einem Foul am Freiburger Doppeltorschützen Rolland Sallai die Rote Karte gesehen.