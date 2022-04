FA-Cup: Manchester City verpasst durch Mega-Bock von Steffen Finale - Klopp mit Liverpool im Endspiel

Ein früherer Profi von Fortuna Düsseldorf brockt Manchester City die Niederlage gegen Liverpool ein. Jürgen Klopp greift nach dem ersten Pokalsieg in England.

Unglaublicher Patzer von City-Keeper Steffen

In der 17. Minute war Steffen der Ball zu weit vom Fuß gesprungen, Sadio Mané nutzte den Patzer und grätschte die Kugel zum zwischenzeitlichen 2:0 ein. Das Team von Pep Guardiola, der Stammtorhüter Ederson geschont hatte, geriet damit früh auf der Verliererstraße. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan FA-Cup)

Liverpool führt schon mit 3:0 gegen ManCity

Schon in der 9. Minute hatte der Ex-Leipziger Ibrahima Konaté die Reds im Londoner Wembley-Stadion in Führung gebracht. Schon gegen Benfica Lissabon in der Champions League hatte er zweimal das 1:0 für LFC erzielt.