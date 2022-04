Manchester United: Ronaldo-Wahnsinn! CR7 erreicht neue Fabelzahlen nach Hattrick und Sieg gegen Norwich

Außerdem erzielte Ronaldo nun in 16 aufeinanderfolgenden Saisons 20 oder mehr Tore für seinen jeweiligen Klub.

In der 7. Minute schon CR7 nach Vorarbeit von Anthony Elanga zur 1:0-Führung ein – und stellte damit gemeinsam mit seinem Vorlagengeber eine kuriose Bestmarke auf: Ronaldo ist 17 Jahre und 81 Tage älter als sein Vorlagengeber. Älter war ein United-Torschütze im Vergleich zum Vorbereiter in der Premier League bisher noch nie.

Das 2:0 in der 32. Minute erzielte Ronaldo per Kopf nach einem Eckball. Nachdem die Canaries wieder auf 2:2 herangekommen waren, sorgte Ronaldo in der 76. Minute mit einem direkten Freistoßtreffer für den Siegtreffer.