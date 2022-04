Stuttgart verpasst Befreiungsschlag im Abstiegskampf

Die junge Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo entwickelte gegen die Mainzer zu wenig Durchschlagskraft, ließ die wenigen Chancen einmal mehr zu leichtfertig liegen - und wartet nach einem kurzen Zwischenhoch seit drei Spielen wieder auf einen Sieg. Das Zittern geht weiter, am kommenden Wochenende startet das harte Restprogramm mit dem wichtigen Kellerduell bei Hertha BSC.

Neben dem gelbgesperrten Atakan Karazor musste Matarazzo in Mainz auch auf Kapitän Wataru Endo verzichten (Corona-Infektion). Dafür rückte der österreichische Nationalspieler Sasa Kalajdzic, der wegen eines positiven Corona-Tests zuletzt gefehlt hatte, als Hoffnungsträger in der oft zu abschlussschwachen VfB-Offensive wieder in die Startelf.