Bundesliga: FC Augsburg – Hertha BSC, 0:1 (0:0)

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung vom FC Augsburg und Hertha BSC, die mit 0:1 endete. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Das Hinspiel hatte für die Hertha mit einem 1:1-Teilerfolg geendet.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für den FCA und Hertha BSC ohne Torerfolg in die Kabinen. Kurz darauf bereitete Marco Richter das 1:0 der Hertha durch Suat Serdar vor (48.). Am Ende machte ein Tor den Unterschied zwischen den Gästen und Augsburg aus.

Der FCA tritt am kommenden Sonntag beim VfL Bochum 1848 an, die Hertha empfängt am selben Tag den VfB Stuttgart.