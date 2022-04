Bundesliga: Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg, 6:1 (5:0)

Julian Brandt bediente Tom Rothe, der in der 23. Spielminute zum 1:0 einschoss. Das 2:0 führte Axel Laurent Angel Lambert Witsel herbei, als er nach Vorlage von Erling Haaland zugunsten des BVB traf (25.). Nach der Vorarbeit von Marco Reus stellte Manuel Obafemi Akanji das Ergebnis auf 3:0 (27.). Für die Vorentscheidung waren Emre Can (34.) und Haaland (37.) mit zwei schnellen Treffern verantwortlich. In der ersten Hälfte wurde Wolfsburg nach Strich und Faden auseinandergenommen, was zur Pause in einen desolaten Rückstand mündete. Nach Vorlage von Brandt ließ Haaland den sechsten Treffer von Dortmund folgen (53.). In der Schlussphase gelang Ridle Baku noch der Ehrentreffer für den VfL Wolfsburg (80.). Am Ende fuhr Dortmund einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte Borussia Dortmund bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man den VfL in Grund und Boden spielte.