Bundesliga: Sport-Club Freiburg – VfL Bochum 1848, 3:0 (2:0)

Gleich zu Spielbeginn sorgte Lukas Kübler mit seinem Treffer nach Vorarbeit von Nicolas Höfler für eine frühe Führung von Freiburg (4.). Für mehr Beruhigung auf Seiten der Gastgeber sorgte Roland Sallai, der mit seinem Treffer nach Vorlage von Woo-Yeong Jeong das 2:0 für den Sport-Club Freiburg sicherstellte (15.). Bis der Unparteiische den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Sallai ließ den Vorsprung des SC nach Zuspiel von Jeong auf 3:0 anwachsen (52.). In der 67. Minute schickte der Schiedsrichter Konstantinos Stafylidis von Bochum mit Rot vom Platz. Am Ende behielt Freiburg gegen die Gäste die Oberhand.