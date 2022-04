BVB fegt Wolfsburg vom Platz - Haaland mit Doppelpack, Rothe trifft bei Debüt

Borussia Dortmund ist nach einem Schützenfest die siebte Champions-League-Teilnahme in Folge nur noch theoretisch zu nehmen.

BVB: Rothe bricht den Bann

Bundesliga-Debütant Tom Rothe (24.), Axel Witsel (26.), Manuel Akanji (28.), Emre Can (34.) und Erling Haaland (38., 54.) trafen für den besonders in der ersten Halbzeit wie im Rausch spielenden BVB, der den 13. Sieg in den vergangenen 14 Spielen (ein Unentschieden) gegen seinen Lieblingsgegner feierte. Für die Niedersachsen war Ridle Baku (81.) erfolgreich. (Das Spiel zum Nachlesen im Liveticker)