3. Liga: FSV Zwickau – SV Wehen Wiesbaden, 2:1 (1:1)

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die Zwickau mit 2:1 gegen Wiesbaden für sich entschied. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Das Hinspiel zwischen den beiden Teams hätte abwechslungsreicher kaum sein können. Am Ende hatten sich die SV Wehen Wiesbaden und der FSV Zwickau mit 2:2 voneinander getrennt.

Marcel Hilßner bediente Yannik Möker, der in der achten Spielminute zum 1:0 einschoss. Benedict Hollerbach ließ sich in der 27. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für Wiesbaden. Bis der Unparteiische den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Zwickau noch einen Treffer parat hatte (90.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug der FSV Zwickau Wiesbaden 2:1.