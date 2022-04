2. Liga: SG Dynamo Dresden – Holstein Kiel, 0:0 (0:0)

Der Gastgeber ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal sieben Punkte fuhr SG Dynamo Dresden bisher ein. Dynamo Dresden bekleidet mit 29 Zählern Tabellenposition 16. Im Angriff weist Dresden deutliche Schwächen auf, was die nur 28 geschossenen Treffer eindeutig belegen. SG Dynamo Dresden verbuchte insgesamt sieben Siege, acht Remis und 15 Niederlagen. In 13 ausgetragenen Spielen kam Dynamo Dresden in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.