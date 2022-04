Europa League: So tricksten die Fans von Eintracht Frankfurt den FC Barcelona aus

Er hatte gleich nach dem Spiel angekündigt, dass man die Situation jetzt aufarbeiten und dafür sorgen müsse, dass so etwas in Zukunft nicht mehr vorkommen kann.

Nutzten Eintracht-Fans alternative IP-Adressen?

Doch wie genau die Eintracht-Fans an ihre Karten gekommen sind, ist noch nicht bekannt. Genauso wenig, wie viele Fans jetzt konkret im Camp Nou waren. Die spanische Sportzeitung Mundo Deportivo will auf beide Fragen jetzt eine Antwort wissen.

Die Eintracht-Anhänger hätten sich in Foren zusammengeschlossen, um die verschiedenen Schranken, die ausländischen Fans in den Weg gestellt werden, gemeinsam zu umgehen und so möglichst viele Karten zu ergattern.