NBA-Playoffs: Dallas Mavericks um Luka Doncic erinnern an Nowitzki-Jahre - die Gründe dafür

Der 43-Jährige, der mittlerweile bei den Mavericks als eine Art Sonderberater tätig ist, steht auch für eine bessere Zeit des Teams. In den zehn Spielzeiten seit dem Titelgewinn verpasste Dallas gleich viermal die Postseason. Sechsmal scheiterte man direkt in der ersten Playoff-Runde.

Mavs mit bester Hauptrunde seit Titeljahr 2011

In dieser Saison soll es unbedingt weitergehen. Denn erstmals seit dem Titelgewinn gewannen die Mavs mehr als 50 Spiele in einer Saison - und gehen damit ebenfalls erstmal seit 2011 mit Heimvorteil in den Playoffs. (DATEN: Alle Tabellen der NBA)

Seit dem Trade seines Co-Stars Kristaps Porzingis blüht der Spielmacher noch mehr auf - und hat mit Spencer Dinwiddie nun einen spielstarken Point Guard, der ihm in den entscheidenden Momenten auch einmal die alleinige Last von den Schultern nehmen kann. (BERICHT: Die Gründe für den Porzingis-Hammer)

NBA-Playoffs: Doncic-Ausfall droht gegen Utah Jazz

Denn Doncic zog sich im letzten Hauptrundenspiel gegen die San Antonio Spurs eine Wadenverletzung zu - und wird laut Shams Charania von The Athletic zumindest Spiel 1 der Playoff-Serie gegen die Utah Jazz am Samstagabend verpassen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Kidd: Doncic wird Opfer seines eigenen Erfolgs

Dallas Mavericks mit starker Defensive

Aber Doncic ist nicht der einzige Grund, warum die Mavericks in dieser Spielzeit so souverän in die Postseason eingezogen sind - die Mavericks überzeugen auch endlich wieder in der Defensive.