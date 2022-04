Billie Jean King Cup: Kerber verliert erneut - DTB-Team geht gegen Kasachstan unter

Abstiegskampf statt Titelchance: Das deutsche Tennisteam um Angelique Kerber muss nach einer Niederlage in Kasachstan um den Klassenerhalt in der Gruppe der Top-Mannschaften des Billie-Jean-King-Cups bangen.

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin schlug im Spitzeneinzel am Samstag bereits zum Matchgewinn auf, verlor aber gegen Jelena Rybakina 6:4, 3:6, 5:7 - beim Stand von 0:3 war die Partie in Nur-Sultan entschieden.

Kerber unterliegt knapp - Siegemund chancenlos

An Karfreitag hatte Kerber (34) in ihrem ersten Sandplatzmatch der Saison gegen Yulia Putintseva gepatzt (6:3, 3:6, 2:6). Laura Siegemund (34) war gegen Rybakina chancenlos (0:6, 1:6).

In der Vorbereitung war sie von Corona ausgebremst worden, im Frühjahr gelangen ihr nur in Indian Wells zwei Siege. Weiter geht es für sie in der kommenden Woche beim Heimturnier in Stuttgart.