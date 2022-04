Bundesliga heute live: Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg im TV, Stream, Ticker

Bundesliga heute: Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg

Auch wenn die Meisterschaft wohl in diesem Jahr wieder an den FC Bayern gehen wird, muss die Mannschaft von Trainer Marco Rose also eine engagierte Leistung an den Tag legen. Und, nicht zu vergessen: Der ein- oder andere Profi in Schwarz-Gelb muss die verbleibenden Saisonspiele auch nutzen, um sich für die nächste Saison anzubieten. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)