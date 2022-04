Zurück in die Heimat? Völler: „Man soll nie nie sagen“

Neue Aufgabe in der alten Heimat? Ausschließen will Völler zumindest nichts, bevor er zum Saisonende die Geschäftsführung bei Leverkusen verlässt.

Neue Aufgabe in der alten Heimat? Ausschließen will Rudi Völler zumindest nichts, bevor er nach dem Saisonende die Geschäftsführung des Bundesligisten Bayer Leverkusen verlässt. „Back to the roots? Das habe ich gelernt: Man soll nie nie sagen“, sagte er im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Schon vor zwei Jahren habe er gesagt: „Ich mach‘ vielleicht was Verrücktes und werde Präsident bei den Kickers.“