2. Bundesliga live mit St. Pauli, Werder, Schalke, HSV im TV, Stream, Ticker Setzt sich St. Pauli an die Spitze?

Skandal-Tor! Entscheidet dieses Handspiel über den Aufstieg?

SPORT1

Die 2. Bundesliga biegt auf die Zielgerade ein. An der Spitze geht es rund. Am Samstag könnte der FC St. Pauli die Tabellenführung übernehmen. Bremen, Schalke und Co. sind am Sonntag im Einsatz.

Wer kann sich im Endspurt der 2. Bundesliga absetzen? An der Spitze geht es weiter rund, der Kampf um die Aufstiegsränge läuft auf Hochtouren. Auch am 30. Spieltag steht wieder viel auf dem Spiel.

Da am Freitag aufgrund eines Feiertages nicht gespielt wurde, geht es diesmal erst am Samstag los. Am frühen Nachmittag ist mit dem FC St. Pauli auch gleich eines der Topteams im Einsatz. Für die Hamburger steht das Auswärtsspiel beim SV Sandhausen auf dem Programm. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Für die Paulianer geht es darum, sich zumindest vorübergehend an die Spitze zu setzen, Sandhausen will sich möglichst von den Abstiegsplätzen distanzieren.

2. Bundesliga: HSV - KSC live auf SPORT1

In den frühen Spielen am Samstag stehen sich außerdem Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf sowie Dynamo Dresden und Holstein Kiel gegenüber. Am Abend kommt es dann zum Kracher, live auf SPORT1: Der Hamburger SV empfängt den Karlsruher SC. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Nur mit einem Sieg kann der HSV die Hoffnung auf eine Rückkehr in die Bundesliga noch am Leben erhalten.

Werder, Schalke, Darmstadt und Nürnberg kämpfen um Punkte

Am Sonntag stehen dann gleich fünf Partien auf einmal an. Eines der beiden Topspiele steigt an der Weser: Werder Bremen bekommt es mit Verfolger 1. FC Nürnberg zu tun. Werder kann einen direkten Konkurrenten distanzieren - oder im Aufstiegsrennen unfreiwillig stark machen. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Die selben Vorzeichen gelten beim zweiten Schlager: Der SV Darmstadt empfängt den FC Schalke - getrennt werden die beiden Topteams von nur zwei Punkten.

Der 30. Spieltag der 2. Bundesliga im Überblick:

Samstag, 13.30 Uhr

Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf

SV Sandhausen - FC St. Pauli

SG Dynamo Dresden - Holstein Kiel

Samstag, 18.30 Uhr

Hamburger SV - Karlsruher SC

Sonntag, 13.30 Uhr

SV Werder Bremen - 1. FC Nürnberg

SV Darmstadt 98 - FC Schalke 04

1. FC Heidenheim - FC Erzgebirge Aue

FC Hansa Rostock - SSV Jahn Regensburg

FC Ingolstadt 04 - SC Paderborn 07

So können Sie die 2. Bundesliga live im TV & Stream verfolgen:

TV: Sky

Stream: Sky

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Alles zur 2. Bundesliga bei SPORT1:

