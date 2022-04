Prinz Harry zu Invictus Games in Den Haag eingetroffen

Prinz Harry (37) ist am Freitag mit seiner Frau Meghan (40) zur Eröffnung der Spiele der Kriegsversehrten (Invictus Games) in den Niederlanden eingetroffen. Eröffnet wird die Veranstaltung mit mehr als 500 Veteranen aus 20 Ländern am Samstag in Den Haag. Dort nahm das Ehepaar, das erstmals seit zweieinhalb Jahren wieder gemeinsam in Europa ist, am Freitagabend an einem Empfang teil.