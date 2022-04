Eintracht Frankfurt: Filip Kostic vom Streik-Profi zum Helden gegen FC Barcelona - und jetzt?

„Zwei-Kontakt-Kostic“ auch gegen ter Stegen erfolgreich

In der dritten Minute schon bekam die Eintracht einen Elfmeter im Camp Nou beim ruhmreichen FC Barcelona zugesprochen. Kostic nahm sich das Leder und knallte den Ball entschlossen in die Maschen.

Ein präzises Zuspiel von Daichi Kamada verwertete Kostic mit seiner typischen „Zwei-Kontakt-Kostic-Manier“: Ball kurz antippen, dadurch zurechtlegen und dann ab ins lange Eck damit – egal, ob der Torhüter nun Manuel Neuer oder in diesem Fall Marc-André ter Stegen heißt. (BERICHT: Barca am Boden! „Schlimmer als 2:8″)

Weltklasse! So lässt sich die Leistung des 29-Jährigen in Camp Nou bezeichnen. Auch Martin Hinteregger, Kevin Trapp, Sebastian Rode oder Rafael Borré agierten herausragend. Doch Kostic überragte. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Europa League)

Kostic auf dem Weg zur Eintracht-Legende

Er wurde für seine tollen Leistungen nach Abpfiff minutenlang frenetisch gefeiert. Kostic verneigte sich, applaudierte in Richtung Fankurve und hatte sichtlich Freude an der Zuneigung der rund 30.000 Anhänger, die allesamt in Weiß gekleidet waren. (KOMMENTAR: Bitte nachmachen, Bundesliga!)

Streik, Suspendierung - Transfer-Eklat im Sommer

Eintracht Frankfurt statt Lazio Rom

In der darauffolgenden Partie gegen den VfB Stuttgart erzielte er kurz nach seiner Einwechslung sogleich einen Treffer. Die Fans hatten dem Superstar schnell verziehen, der Haken an dieses Transferwirrwarr war spätestens nach dem Wechsel zu einer anderen Berateragentur gesetzt.

Zukunft offen: Was macht Kostic?

In Frankfurt wird Kostic geliebt und verehrt. Ob er das aufgeben möchte? Kostic fühlt sich komplett wohl in Frankfurt. Er schweigt jedoch weiterhin und genießt - den Triumph gegen Barcelona und das Bad in der Menge. Verdient hat er sich diesen Moment, der so ruhige Serbe.