Eintracht-Debakel soll sich nicht wiederholen: FC Barcelona zieht Konsequenzen

Der FC Barcelona will nie wieder das Gefühl haben, nur Gast im eigenen Stadion zu sein. Nach dem Debakel gegen Eintracht Frankfurt zieht der Topklub Konsequenzen.

Der FC Barcelona stellt beim Ticketverkauf um: Nachdem beim bitteren Aus im Viertelfinale der Europa League rund 25.000 Fans von Eintracht Frankfurt im Camp Nou für Furore sorgten, will man künftig nur noch personalisierte Eintrittskarten verkaufen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Europa League)

„Wir haben keine Wahl. Wir wollen nicht, dass so etwas in diesem Stadion noch einmal passiert“, sagte Barcas Präsident Joan Laporta am Freitag. Die Frankfurt-Anhänger hatten das Rückspiel im Barca-Stadion praktisch zum Heimspiel gemacht. Während der Partie verließen einige spanische Zuschauer zwischenzeitlich gar ihre Sitze, aus Protest gegen die schiere Zahl der deutschen Besucher.