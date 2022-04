Formel 1: Ferrari zurück zu alter Stärke dank Schumacher-Weggefährte Rory Byrne

Charles Leclerc und Ferrari dominieren den Formel-1-Saisonstart so wie früher nur Michael Schumacher. Ist dessen langjähriger Weggefährte Rory Byrne wieder einmal der Erfolgsgarant?

Kurz nach den Testfahrten in Barcelona im Februar gab Ferrari mit einem Nebensatz bekannt, dass man den Beratervertrag mit der südafrikanischen Designerlegende Rory Byrne (78) um drei Jahre verlängert hat. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Hintergrund: 2020 holte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto seinen ehemaligen Chef aus seinem Ruhestand in Thailand, um dem Ferrari Technik- und Designteam mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Von Thailand aus, wo Byrne mit seiner Ehefrau ein Immobiliengeschäft betreibt, beliefert er Ferrari seitdem mit seinen Ideen.

Für Ex-Formel-1-Pilot Marc Surer ist deshalb klar: „Die Verlängerung des Vertrages hört sich nach einem Riesendankeschön an“, so der Schweizer zu SPORT1 . „Byrne scheint in seiner Funktion einen Superjob gemacht zu haben.“

Rory Byrne bereits mit Schumacher erfolgreich

Seit er seine Erfahrung in der Konstruktion von Formel-1-Rennwagen der Scuderia wieder zur Verfügung stellt, geht es aufwärts.

Surer: „Es fiel auf, dass Ferrari schon 2021 ein gutes Chassis hatte. Doch vergangenes Jahr waren sie noch durch den schwächeren Motor gehandicapt. Das ist in dieser Saison nicht mehr so.“

Der Schweizer weiter: „Der Ferrari weist in diesem Jahr ähnliche Charakterzüge auf, die auch die Schumacher-Ferraris aus der Erfolgsära hatten: Sie waren überall und zu allen Bedingungen schnell, hatten eine tolle Traktion und holten immer das Optimum aus den Reifen heraus. Das ist klar die Handschrift von Byrne.“

Ferrari-Pilot Charles Leclerc mit großer Führung

Die Zahlen sprechen für sich: Nach drei Rennen führt Ferrari-Pilot Charles Leclerc vor dem Heimrennen der Scuderia in Imola am 24. April mit zwei Siegen, einem zweiten Platz und zwei schnellsten Runden die WM deutlich mit 34 Punkten Vorsprung auf Mercedes-Pilot George Russell an. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)