Blasphemie am Karfreitag? WWE-Rivale AEW erregt mit Titelmatch bei Rampage Anstoß

Adam Cole bekam bei AEW Rampage am Karfreitag eine "Krone" aus Stacheldraht verpasst © All Elite Wrestling

Hangman Page verpasst Adam Cole „Krone“ aus Stacheldraht

Vor dem Abschlussmanöver - einem „Dead Eye“ durch einen Tisch - umwickelte Page den Kopf seines Erzrivalen Cole mit Stacheldraht. Ausgerechnet am Karfreitag, an dem der Kreuzigung Jesu gedacht wird, wurden damit Assoziationen zu der Dornenkrone geweckt.

Nach der biblischen Erzählung quälten die Römer Jesus mit dem Stachelkranz und verhöhnten damit dessen Verehrung als König, in der christlichen Symbolik wurde die Dornenkrone zu einem Sinnbild für die Passionsgeschichte. Der Anblick des langhaarigen Cole, der am Ende des Matches auch blutige Hände hatte, passte da mutmaßlich noch mehr als gewollt ins Bild.

In den sozialen Medien gibt es bereits viel Kritik an der Aktion, teils direkt an die Verantwortlichen des US-TV-Senders TNT beziehungsweise dessen Mutterkonzern Warner Bros. Discovery gerichtet.

Auch Ex-WCW-Boss Eric Bischoff übt Kritik

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Es blieb zunächst unklar, ob die Kronen-Aktion eine spontane Eingebung von Page war oder eine vorab geplante Aktion, um bewusst für Gesprächsstoff zu sorgen. Letzteres hat es im Wrestling und auch bei WWE in der Vergangenheit schon mehrfach gegeben: Man denke etwa an die klar an die Kreuzigung erinnernden schwarzen Riten des Undertaker in der „Attitude Era“ Ende der Neunziger oder das Match von WWE-Boss Vince McMahon und dessen Sohn Shane gegen Shawn Michaels 2006 - das in hämischer Anspielung auf Michaels‘ Glauben als Match gegen „Shawn Michaels und Gott“ verkauft wurde.