WWE SmackDown und RAW vereinigen ihre Tag-Team-Titel - RK-Bro vs. Usos bei Backlash

Bei der TV-Show Friday Night SmackDown gab der Wrestling-Marktführer bekannt, dass die Usos bei dem Event WrestleMania Backlash am 8. Mai auf RK-Bro treffen werden, es wird ein Vereinigungskampf um die SmackDown-Tag-Team-Titel von Jimmy und Jey Uso und die RAW-Titel von Randy Orton und Riddle. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

RK-Bro mit Punktsieg über Usos, Roman Reigns fehlt

In einem Rededuell zu Beginn der Show wurde der Kampf offiziell bekanntgegeben, nachdem die Fehde bereits vor einer Woche eingeläutet worden war.

Am Ende der Show waren es jedoch Orton und Riddle, die vorab einen Punktsieg landeten: In einem Einzelmatch besiegte Riddle Jimmy Uso - nachdem der sich davon ablenken ließ, dass Orton und Jey außerhalb des Rings aneinander geraten waren. Orton verpasste Jey dabei sein Spezialmanöver RKO durch ein Kommentatorenpult, dieselbe Aktion brachte Riddle dann im Ring an.