NBA: Isaiah Hartenstein verpasst Play-off-Ticket mit den LA Clippers gegen die New Orleans Pelicans

Ohne Superstar LeBron: So laufen die Play-Ins in der NBA

Isaiah Hartenstein verpasst mit seinen Los Angeles Clippers gegen die New Orleans Pelicans den Play-off-Einzug. Atlanta schlägt Clevland und löst neben New Orleans das letzte Play-off-Ticket.

Basketball-Nationalspieler Isaiah Hartenstein hat mit den Los Angeles Clippers das Play-off-Ticket in der nordamerikanischen Profiliga NBA verpasst.

Im entscheidenden Spiel des Play-In Tournament um den Einzug in die Meisterrunde unterlagen die Kalifornier den New Orleans Pelicans in eigener Halle mit 101:105.