FC Bayern: Die Wechselkandidaten um Lewandowski, Gnabry, Sabitzer und Co.

So schwer das Ausscheiden für die Anhänger zu verdauen ist, so sehr werden die Verantwortlichen bemüht sein, eine weitere Nacht dieser Art zu vermeiden.

Streichkandidaten: Wer gehen soll

Marc Roca

Bayern will den Mittelfeldspieler nach SPORT1 -Informationen aber am liebsten im Sommer verkaufen, um eine Ablöse zu generieren.

Roca hat in München noch einen Vertrag bis 2025.

Bouna Sarr

Der 30 Jahre alte senegalesische Nationalspieler spielt im aktuellen Bayern-Kader nicht die geringste Rolle, kommt in dieser Saison bloß auf 274 Spielminuten.

Christian Früchtl

Seine Null-Minuten-Leihe in der Saison 2020/21 beim 1. FC Nürnberg warf ihn in seiner Entwicklung zusätzlich zurück.

Früchtls Vertrag läuft noch bis 2023. Heißt auch: Für die Bayern bietet sich nur noch in diesem Jahr die Chance, eine kleine Ausbildungsentschädigung für Früchtl zu erhalten.

Malik Tillman

Bayerns Plan: Der U21-Nationalspieler soll nach SPORT1 -Informationen verliehen werden, zunächst an einem anderen Ort Spielpraxis sammeln.

Wechselkandidaten: Wer gehen könnte

Marcel Sabitzer

Im Sommer 2021 von RB Leipzig an die Isar gewechselt, konnte der Österreicher sein Können bislang kaum unter Beweis stellen.

Daran ändert auch nichts, dass er – wie zuvor bei RB – mit seinem Förderer Nagelsmann zusammenarbeitet. Schoss in allen Wettbewerben bloß ein Tor, gab keine Vorlage.

Die Bayern-Bosse würden nach SPORT1 -Informationen trotzdem zumindest einen Transfer prüfen, würde ein Angebot im 15-Millionen-Bereich an der Säbener Straße eintrudeln.

Robert Lewandowski

Beim Polen ist die Sache kompliziert. Seit Wochen wird über einen vorzeitigen Abgang im Sommer spekuliert, unlängst wurde der Stürmer mit einem Wechsel zum FC Barcelona in Verbindung gebracht.

Omar Richards

Dem 24-Jährigen, der erst vergangenen Sommer aus der zweiten englischen Liga zu den Bayern stieß, fällt es nach wie vor schwer, sich an das Niveau in München zu gewöhnen.

Was dagegen spricht: Richards fühlt sich wohl in München, kommt im Team gut an - und hat kein Problem mit der Rolle des Backups von Alphonso Davies.