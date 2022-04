Anzeige

Tennis, ATP: Halbfinale! Zverev ringt Sinner nieder und greift nach zweitem Titel in Monte Carlo Halbfinale! Zverev ringt Sinner nieder

Zverev zeigt Reue: "Schlimmster Moment meines Lebens"

Beim Masters in Monte Carlo erreicht Alexandr Zverev zum zweiten Mal das Halbfinale. Gegen einen Italiener muss er sich aber ganz schön strecken

Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev ist beim Sandplatzmasters in Monte Carlo nach hartem Kampf ins Halbfinale eingezogen und hat weiter den ersten Titel in seiner Wahlheimat im Blick.

Der gebürtige Hamburger gewann gegen den Italiener Jannik Sinner 5:7, 6:3, 7:6 (7:5), gab dabei erstmals im Turnierverlauf einen Satz ab und wurde intensiv gefordert.

„Ich habe in dieser Saison schon einige enge Duelle verloren, dieses Mal hatte ich das bessere Ende für mich“, sagte Zverev: „Dieses Match wird mir definitiv weiterhelfen. Ich bin froh, dass ich es durchgestanden habe.“

Gegner von Zverev steht noch nicht fest

Am Samstag spielt der Weltranglistendritte entweder gegen Titelverteidiger Stefanos Tsitsipas (Griechenland) oder Diego Schwartzman (Argentinien) um den Einzug ins Finale. Nach dem frühen Aus des Weltranglistenersten Novak Djokovic (Serbien) ist Zverev der am höchsten gesetzte Spieler in Monte Carlo und kann im Kampf um die Führung im Ranking Punkte gutmachen.

Gegen den vier Jahre jüngeren Sinner gelang Zverev (24) nach 3:05 Stunden sein dritter Sieg im vierten Duell - und sein erster auf Sand. Nach einem bisher schwachen Frühjahr auf den Hartplätzen in Australien und den USA scheint Zverev im Fürstentum in Form zu kommen. Nach Monte Carlo reist er weiter zu einem weiteren „Heimspiel“ in München. Die French Open, Höhepunkt der Sandsaison, beginnen am 22. Mai in Paris.

Zverev hat drei seiner fünf Titel bei Mastersturnieren auf Sand geholt. In Madrid gewann er zweimal, in Rom einmal. In Monte Carlo steht er zum zweiten Mal nach 2018 im Halbfinale. Im Vorjahr war Zverev in der dritten Runde am Belgier David Goffin gescheitert.