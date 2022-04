NFL-Skandal um Washington Commanders droht - wie im Mafia-Film "Der Pate"

Auf die Washington Commanders rollt wohl der nächste Skandal zu. Ein ehemaliger Mitarbeiter wirft der Franchise Finanzbetrug im großen Stil vor. Ein Abgeordneter fühlt sich an den Mafia-Film „Der Pate“ erinnert.

Erleben wir den Beginn eines riesigen Finanzskandals in der NFL?

Im Rahmen der Ermittlungen zu sexueller Belästigung sind im „House of Committee on Oversight and Reform“, dem wichtigsten Untersuchungsausschuss des US-Repräsentantenhauses, neue Vorwürfe gegen die Washington Commanders aufgekommen.