German Darts Grand Prix: Seriensieger van Gerwen ist der Gejagte

In München findet über Ostern die vierte Ausgabe des German Darts Grand Prix statt. Zahlreiche Top-Spieler wollen dabei die Serie von Michael van Gerwen brechen.

Nach zweijähriger Corona-Pause findet wieder der German Darts Grand Prix in München statt.

In der Zenith-Halle wird über die Ostertage Darts auf aller höchstem Niveau gebeten. Schließlich ist die gesamte Weltelite um Gerwyn Price, der einen neuen Einlaufsong von Katy Perry hat , und den wiedererstarkten Michael van Gerwen am Start.

„Alles was Rang und Namen hat, gibt sich in München mal wieder die Ehre“, befindet SPORT1 -Experte Robert Marijanovic. Dabei ist ein Mann der Gejagte.

Holt van Gerwen in München Titel Nummer vier?

Bei den bisherigen drei Ausgaben des Events siegte jeweils van Gerwen. 2019 bezwang er Simon Whitlock im Finale klar mit 8:3.

Auch in diesem Jahr geht er als Favorit an den Start. „Man muss van Gerwen als heißen Kandidaten nennen, weil er alleine schon durch über 30 European Titel – viele davon in Deutschland – auch hierzulande eine große Beliebtheit genießt. Das ist für Spieler wie ihn sehr wichtig und pusht seine Leistung auch immer um gefühlt fünf Prozent nach oben“, meint Marijanovic bei SPORT1.