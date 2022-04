Premier League, Manchester United: Ferdinand warnt ten Hag - "aufgefressen und ausgespuckt"

"Gutes Gefühl!" Ten Hag glaubt an Ziele von Flick

Erik ten Hag soll Manchester United übernehmen. Legende Rio Ferdinand lobt seine Risikobereitschaft und stellt klar, dass der Niederländer die Kabine in den Griff bekommen muss.

United-Legende Rio Ferdinand zog seinen Hut vor ten Hags Mut, die „Red Devils“ zu übernehmen, und sagte aus seinem YouTube-Kanal FIVE: „Viele Trainer sind hier schon ausgespuckt worden. Er geht ein Risiko ein, denn er liegt gerade hoch im Kurs.“

Wovor der Verteidiger, der von 2002 bis 2014 selbst für United spielte, warnt, ist das schwierige Umfeld in Manchester seit dem Abgang von Trainerlegende Sir Alex Ferguson 2013.

Seither hat United sieben Trainer in acht Jahren verschlissen. Aktuell versucht Ralf Rangnick als Interimslösung sein Glück. (SPORT1-Interview: Ten Hag spricht über United-Gerüchte)

Davor warnt Ferdinand ten Hag bei Manchester United

Ten Hag müsse also die Umkleide um Superstar Cristiano Ronaldo in den Griff bekommen, um ein ähnliches Schicksal wie seine Vorgänger zu vermeiden. „Er muss die Kultur verändern. Er muss einen Weg finden, mit den Charakteren, den Persönlichkeiten und den Egos, die es hier gibt, umzugehen“, betont Ferdinand. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Bayern-Zeit mit Guardiola hilft ten Hag

„Er hat bei einem großen Verein im Hintergrund gearbeitet - Bayern München ist ein großer Verein, einer der größten der Welt“, betonte Ferdinand. Daher wisse ten Hag, „wie es bei einem großen Klub mit enormen Anforderungen zugeht - so wie es bei ManUnited sein wird“.

Was der Niederländer in dieser Zeit von Guardiola gelernt habe, könne jetzt Gold wert sein. „Am wichtigsten ist, dass er mit großen Spielern zu tun hatte, im Hintergrund saß und beobachtet hat, wie sie von Pep und seinen Mitarbeitern behandelt werden und wie sie auf bestimmte Situationen reagieren. Er hat also die Erfahrung, mit großen Spielern zu tun zu haben.“