FC Bayern: Hinweis auf Lewandowski-Zukunft? Anna Lewandowska sorgt mit Instagram-Post für Wirbel

Das ist eine der zentralen Fragen, die die Fans des Rekordmeisters aktuell diskutieren dürften. Polnische Medien hatten vor einigen Tagen berichtet, der 33-Jährige habe sich mit dem FC Barcelona geeinigt. Der Abschied aus München sei demnach beschlossene Sache.

Nach SPORT1 -Informationen hat Lewandowski allerdings bisher nicht um eine Freigabe für einen Wechsel gebeten. Er will erst nach den ausstehenden Vertragsgesprächen eine Entscheidung über seine Zukunft treffen. Sein Arbeitspapier läuft noch bis 2023.

Anna Lewandowska lernt Spanisch

Doch nun sorgt seine Frau für Spekulationen: Bei Instagram postete Anna Lewandowska in ihrer Story ein Bild von Mallorca aus und schrieb dazu: „Hallo Leute. Ich fange an, Spanisch zu lernen. Habt ihr Tipps? Lasst es mich wissen!“

Ein verdeckter Hinweis auf den möglichen neuen Wohnort der Lewandowskis? SPORT1 weiß: Sein Berater Pini Zahavi mit mehreren europäischen Top-Klubs in konkretem Austausch hinsichtlich eines möglichen Transfers im Sommer. Darunter auch Barca.

Die Katalanen sind sehr an Lewandowski interessiert und haben einen hervorragenden Draht zu Zahavi. Nach SPORT1 -Informationen gab es vor wenigen Wochen sogar ein Treffen zwischen der Lewandowski-Seite und Barca-Boss Joan Laporta in Barcelona.

Nagelsmann: „Habe nie den Eindruck, dass er weg will“

Zudem sah sein ursprünglicher Karriereplan vor, nach seiner Zeit in der Bundesliga in Spanien spielen zu wollen. Da kann es auf jeden Fall nicht schaden, sich schonmal mit der Sprache zu beschäftigen - ob bewusst oder unbewusst: Lewandowska heizt mit ihrer Message die Spekulationen weiter an.