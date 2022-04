Bundesliga-Rekord: Vier Elfmeter für Waldhof Mannheim gegen 1. FC Kaiserslautern

Seit 1983 gab es in der Bundesliga ein neues Südwest-Derby. Gründungsmitglied 1. FC Kaiserslautern bekam Gesellschaft durch den SV Waldhof Mannheim.

Pfälzer gegen Kurpfälzer, das prickelte schon in alten Oberliga-Zeiten, die Fans waren sich nie grün. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Trainer Klaus Schlappner hatte „den Waldhof“ erstmals ins Oberhaus geführt und im vierten Jahr kratzte sein Team schon etwas an der regionalen Vorrangstellung der Roten Teufel, die es in den ersten drei Spielzeiten jedoch nie geschafft hatten, in Mannheim zu gewinnen.