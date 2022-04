Italien: Urteil gefallen! Juve-Bosse Agnelli und Co. von Bilanzfälschungsvorwürfen freigesprochen

Das Sportgericht des nationalen Verbandes FIGC sah nach mehrtägigen Anhörungen den Nachweis für schuldhaftes Verhalten von Funktionären wie Vereinsboss Andrea Agnelli von Rekordmeister Juventus Turin und anderen prominenten Klubchefs als nicht erbracht an. ( Service: Ergebnisse der Serie A )

Über 60 Fälle von zweifelhaften Transferkosten

Den Vereinen wurden betrügerische Verfälschungen ihrer Bilanzen vorgeworfen. Die Klubs, so die Anklage, hätten in ihren Haushaltsberichten durch die Ansetzung von Fantasiewerten für Spieler deutlich höhere Kapitalgewinne und Leistungsansprüche ausgewiesen als in Wirklichkeit vorhanden.